Мертвым деньги не нужны: Европа хочет запихнуть украинский фарш назад

Сейчас в это сложно поверить, но после начала СВО европейское общество было на сто процентов уверено, что сейчас Путина быстренько привезут в Гаагу, картонные русские войска будут за неделю-другую размазаны тонким слоем по украинскому чернозему и можно будет бежать столбить свои участки русской земли, когда ненавистная Империя Зла развалится на кусочки.
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