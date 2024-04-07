История и археология: Как мальчик из глухой деревни стал математическим гением, и почему умер в 31 год: Сринивас Рамануджан

На протяжении всей истории нашего мира в разных сферах человеческой жизни и деятельности встречались неординарные личности, обладающие сверхъестественными способностями, выходящими за рамки традиционных знаний и представлений о возможностях человека.
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