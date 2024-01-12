В Ленобласти поймали 39-летнего угонщика самосвала

Мужчина ранее был судим за незаконный оборот наркотиков. Сотрудники Управления уголовного розыска Главка вместе с коллегами из ОМВД России по Кингисеппскому району Ленобласти задержали 39-летнего жителя Приозерска за хищение самосвала.
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