В Ленобласти поймали 39-летнего угонщика самосвала

Мужчина ранее был судим за незаконный оборот наркотиков. Сотрудники Управления уголовного розыска Главка вместе с коллегами из ОМВД России по Кингисеппскому району Ленобласти задержали 39-летнего жителя Приозерска за хищение самосвала.