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Личка о «Динамо»: «Не все игроки уверены, что они достаточно талантливы и могут соревноваться со «Спартаком» и ЦСКА»

«Не все игроки «Динамо» уверены, что они хорошие игроки, достаточно талантливы. И могут соревноваться с командами впереди — «Спартаком» и ЦСКА.

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