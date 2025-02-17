«Им нужно было умереть молодыми»: Татьяна Лазарева** о творчестве Михалкова и Рязанова

Уехавшая с начала СВО жить за границу Татьяна Лазарева** (признана иноагентом на территории России, внесена в перечень террористов и экстремистов) продолжает критично высказываться в адрес Родины и бывший соотечественников.
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