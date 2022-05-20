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В Ясногорске на 16 часов отключили воду из-за плановых работ

В Ясногорске на 16 часов отключили воду из-за плановых работ

Жители города Ясногорска Тульской области сегодня, 20 мая, на 16 часов остался без водоснабжения. Исходя из информации, опубликованной на портале администрации города, глобальное отключение воды связано с проведением плановых ремонтных работ.

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