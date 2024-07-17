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Симптомы мягкие, но возраст солидный: Байден заразился коронавирусом

Симптомы мягкие, но возраст солидный: Байден заразился коронавирусом

Президент США Джо Байден заразился коронавирусом. Это сообщает Белый дом. Уточняется, что, несмотря на положительный тест, у главы американской администрации достаточно «мягкие симптомы», к тому же он вакцинирован.

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