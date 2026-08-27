Председатель СК России поручил представить доклад о совершении хулиганских действий несовершеннолетними в Московской области

В эфире правовой программы на федеральном телеканале сообщалось, что в Люберцах группа подростков регулярно собирается во дворах, устраивает беспорядки, поджигает подъезды и подвалы, использует дымовые шашки, портит детские и спортивные площадки.
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