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После жалоб жителей Владивостока накажут компанию-перевозчика за отсутствие автобусов

После жалоб жителей Владивостока накажут компанию-перевозчика за отсутствие автобусов

Во Владивостоке после множества обращений от горожан провели проверку по факту несоблюдения расписания автобуса № 91 «Майора Филипова, 14 – Автовокзал» в утреннее и вечернее время, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал gortrans_vl.

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