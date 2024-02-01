После жалоб жителей Владивостока накажут компанию-перевозчика за отсутствие автобусов

Во Владивостоке после множества обращений от горожан провели проверку по факту несоблюдения расписания автобуса № 91 «Майора Филипова, 14 – Автовокзал» в утреннее и вечернее время, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал gortrans_vl.