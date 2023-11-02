Индийская актриса доктор Прия умерла на восьмом месяце беременности

Медики при этом спасли новорожденного, он сейчас находится в отделении интенсивной терапии.<strong>34-летняя индийская актриса, известная как доктор Прия, скончалась на восьмом месяце беременности от сердечного приступа.
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