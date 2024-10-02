Марат Хайруллин. Отдать нельзя забрать Украинская дилемма для России

Марат ХайруллинОтдать нельзя забрать Украинская дилемма для РоссииЧасть 2Суть путинской бюрократии заключается в том, что она опирается на бесконечные расчеты и целевые показатели - буквально на всех уровнях.
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