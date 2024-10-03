СМИ: силы ПВО России и Сирии совместно отражали ракетный удар недалеко от авиабазы Хмеймим Сирийский город Джабле расположен на побережье Средиземного моря.
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СМИ: силы ПВО России и Сирии совместно отражали ракетный удар недалеко от авиабазы Хмеймим Сирийский город Джабле расположен на побережье Средиземного моря.
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