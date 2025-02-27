13-очковый отрыв «Ливерпуля», победа «МЮ» с привозом и красной Доргу, «Ювентус» вылетел из Кубка Италии, отставка Баха принята, отмена дисквалификации Антони, сухой матч Сафонова и другие новости

1. В АПЛ «Манчестер Юнайтед» вдесятером вырвал победу у «Ипсвича» (3:2), Патрик Доргу привез гол и удалился, Онана тоже ошибся.
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