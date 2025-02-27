13-очковый отрыв «Ливерпуля», победа «МЮ» с привозом и красной Доргу, «Ювентус» вылетел из Кубка Италии, отставка Баха принята, отмена дисквалификации Антони, сухой матч Сафонова и другие новости

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Не только о футболе

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Комментарии
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КУАТ
Олимпийские игры должны быть местом единства, а не разделения.
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15 час.
Лена Мисько
А кто нибудь разобрался в лимите в РПЛ? Вопрос такой, у Зенита в заявке 14 легионеров, один из них Алип. Сантос россиянин. Так вот, Алип по заявке считается легионером, но на поле уже нет. Как Зениту удалось заявить 14 легионеров при лимите в 13?
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7 час.
Лена Мисько
Вот здесь прочитала: Соответственно, большинство игроков из Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии будут считаться недоморощенными и будут входить в квоту 13.  При этом на поле для них ограничений нет. Значит, любой клуб может выпустить 8 иностранцев + пару белорусов и армянина.
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7 час.
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