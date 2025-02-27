13-очковый отрыв «Ливерпуля», победа «МЮ» с привозом и красной Доргу, «Ювентус» вылетел из Кубка Италии, отставка Баха принята, отмена дисквалификации Антони, сухой матч Сафонова и другие новости

Лена Мисько

А кто нибудь разобрался в лимите в РПЛ? Вопрос такой, у Зенита в заявке 14 легионеров, один из них Алип. Сантос россиянин. Так вот, Алип по заявке считается легионером, но на поле уже нет. Как Зениту удалось заявить 14 легионеров при лимите в 13?