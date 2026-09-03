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Лувр потерял около 1 млн евро из-за сокращенного рабочего дня в жару

Лувр потерял около 1 млн евро из-за сокращенного рабочего дня в жару

Музеи во Франции понесли крупные убытки из-за сокращения работы в периоды сильной жары этим летом. Сильнее всего пострадал Лувр, потерявший 1 млн евро, пишет Le Monde.

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