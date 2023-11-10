Наш ответ «кассетам» от Байдена: Российская армия обрушила на ВСУ «лучи смерти»

СССР-Россия
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СССР-Россия

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Комментарии
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Gennady Sokolovsky
Одно непонятно. Вот зачем всяким пиндосам пояснять, ЧЕМ мы их уничтожаем????
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1 д.
Pawel Polistchuk
Шоб боялись!
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1 д.
Александр Салтановский
Должны не просто бояться, должны только от одного упоминания о русских, сраться и ссаться под себя!
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3 час.

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