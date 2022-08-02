Женский «Локомотив» взял кубок. Футболистки красно-зелёной команды выиграли турнир, организованный РЖД

Женский футбольный «Локо» выиграл международный турнир — Кубок РЖД. Турнир стал первым чемпионатом, сыгранным на территории России после того, как УЕФА приняла решение о дисквалификации российских клубов в еврокубках в сезоне-2022/2023 года.