Вгудок

11 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    Органичности и мотиваций не хватАт дизайнерским изыскам, где бы то ни былоСупергерой или пр...
  • Максим
    РЖД государственная компания с приватизированными кассами, привет от сбежавшего Чубайса и покойного ЕБН!Междоусобная граж...
  • Игорь Кошетов
    Да НЕ НАДО гадать, найдется ли место тем компаниям, которые сейчас сваливают, а потом ЗАХОТЯТ ВЕРНУТЬСЯ обязательно. ...Siemens забыл про...

Женский «Локомотив» взял кубок. Футболистки красно-зелёной команды выиграли турнир, организованный РЖД

Женский «Локомотив» взял кубок. Футболистки красно-зелёной команды выиграли турнир, организованный РЖД

Женский футбольный «Локо» выиграл международный турнир — Кубок РЖД. Турнир стал первым чемпионатом, сыгранным на территории России после того, как УЕФА приняла решение о дисквалификации российских клубов в еврокубках в сезоне-2022/2023 года.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх