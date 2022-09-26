Рейтинг ATP. Синнер вытеснил Хуркача из топ-10

Хуберт Хуркач выпал из топ-10, не защитив титул в Меце. Там его заменил Янник Синнер. FedEx ATP Rankings Положение на 26 сентября 2022 Место Теннисист (страна) Очки 1 (1) Карлос Алькарас (Испания) 6740 2 (2) Каспер Рууд (Норвегия) 5850 3 (3) Рафаэль Надаль (Испания) 5810 4 (4) Даниил Медведев (Россия) 5065 5 (5) Александр Зверев (Германия) 5040 6 (6) Стефанос Циципас (Греция) 4810 7 (7) Новак Джокович (Сербия) 3570 8 (8) Кэмерон Норри (Великобритания) 3550 9 (9) Андрей Рублев (Россия) 3390 10 (11) Янник Синнер (Италия) 3200 11 (10) Хуберт Хуркач (Польша) 3195 18 (18) Карен Хачанов (Россия) 1990 39 (39) Аслан Карацев (Россия) 1130 45 (65) Лоренцо Сонего (Италия) 985 48 (69) Брэндон Накашима (США) 974 103 (105) Павел Котов (Россия) 513 104 (107) Роман Сафиуллин (Россия) 506 148 (153) Александр Шевченко (Россия) 367 Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе.