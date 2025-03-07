Трамп предложит русским олигархам купить гражданство США? Демченко рассказал о деталях: "Путин расправится с богачами"

Да уже не один продал а что найдутся так это запросто ,их ждунов полно в матушке России ,прости Господи .

Семен Демин

Олигархи - это ахиллесова пята России, боевой отряд запада внутри россии. Он силен, т. к. обладает практически всеми активами страны и готов продать эту страну ради прибыли хоть китайцам, хоть американцам. Олигархов надо было уничтожать раньше, лет 10-15 назад. А сейчас уже поздно.