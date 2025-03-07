Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Трамп предложит русским олигархам купить гражданство США? Демченко рассказал о деталях: "Путин расправится с богачами"

Трамп предложит русским олигархам купить гражданство США? Демченко рассказал о деталях: "Путин расправится с богачами"

ИА Новороссия Коллаж: ИА Новороссия. Со ссылкой на администрацию президента США сообщается, что готовится "золотая карта" для миллиардеров из России: они смогут купить вид на жительство и стать американцами.

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Комментарии
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Валерия
он не ципсошник, он- чмошник)
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4 час.
Франц форштейн
Да уже не один продал а что найдутся так это запросто ,их ждунов полно в матушке России ,прости Господи .
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3 час.
Семен Демин
Олигархи - это ахиллесова пята России, боевой отряд запада внутри россии. Он силен, т. к. обладает практически всеми активами страны и готов продать эту страну ради прибыли хоть китайцам, хоть американцам. Олигархов надо было уничтожать раньше, лет 10-15 назад. А сейчас уже поздно.
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2 час.
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