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Около 300 населенных пунктов в регионах Сибири остаются без света после урагана

Около 300 населенных пунктов в регионах Сибири остаются без света после урагана

В пяти регионах Сибири – Красноярском крае, Хакасии, Омской, Новосибирской и Иркутской областях – около 300 населенных пунктов остаются без электроснабжения после урагана, который произошел в воскресенье, 19 ноября.

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