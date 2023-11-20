Около 300 населенных пунктов в регионах Сибири остаются без света после урагана

В пяти регионах Сибири – Красноярском крае, Хакасии, Омской, Новосибирской и Иркутской областях – около 300 населенных пунктов остаются без электроснабжения после урагана, который произошел в воскресенье, 19 ноября.
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