Григорий Гладков провёл творческий вечер в «Останкино»

На исторической сцене концертного зала «Останкино» состоялся праздник, посвящённый детству. Свой творческий вечер провёл один из самых знаменитых детских композиторов — Григорий Гладков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым