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Детское радио

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Григорий Гладков провёл творческий вечер в «Останкино»

Григорий Гладков провёл творческий вечер в «Останкино»

На исторической сцене концертного зала «Останкино» состоялся праздник, посвящённый детству. Свой творческий вечер провёл один из самых знаменитых детских композиторов — Григорий Гладков.

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