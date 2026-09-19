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Новости Брянска

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Глава Климовского округа предупредил жителей о высокой активности БпЛА

Глава Климовского округа предупредил жителей о высокой активности БпЛА

За сутки в Брянской области перехвачены 255 вражеских беспилотника, в ответных действиях участвовали Минобороны РФ, Росгвардия, транспортная полиция и бригада «БАРС-Брянск».

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