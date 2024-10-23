Во Владивостоке стартует муниципальный этап Всероссийского конкурса "Воспитатель года России"

Во Владивостоке начался очный муниципальный этап Всероссийского конкурса "Воспитатель года России". Участниками этого конкурса стали 16 специалистов, работающих с детьми дошкольного возраста - 13 воспитателей, два музыкальных руководителя и один инструктор по физической культуре.
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