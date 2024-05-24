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Орбан заявил, что НАТО пытается найти способ участия в конфликте на Украине

Орбан заявил, что НАТО пытается найти способ участия в конфликте на Украине

REUTERS/Thomas Peter Рабочие группы штаба Североатлантического альянса в Брюсселе пытаются найти способ принять участие в конфликте на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

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