Троицкая линия станет одной из самых протяженных в московском метро — Собянин

Ведутся активные работы на станциях На 97% завершена станция будущей Троицкой линии метро в Москве «Университет дружбы народов», завершается строительство основных конструкций на станции «Новомосковская».
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