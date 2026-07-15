Президента Польши Навроцкого допросили по делу о служебных апартаментах

Прокуратура Польши допросила президента страны Кароля Навроцкого в качестве свидетеля по делу о возможном превышении должностных полномочий при предоставлении в безвозмездное пользование апартаментов, принадлежащих Музею Второй мировой войны в Гданьске.
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