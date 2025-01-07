Индекс деловой активности в сфере услуг США в декабре вырос до 54,1% — сильнее прогноза

Индекс деловой активности в сфере услуг США в декабре поднялся до 54,1% с уровня ноября в 52,1%, сообщают РИА Новости со ссылкой на данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).
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