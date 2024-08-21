ФАС усилит контроль за сделками крупных банков

Российские власти намерены усилить контроль за сделками на финансовом рынке. По законопроекту, который ободрила правительственная комиссия, банки, МФО, страховые и лизинговые компании должны будут согласовывать покупку даже небольших конкурентов с ФАС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии