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ФАС усилит контроль за сделками крупных банков

Российские власти намерены усилить контроль за сделками на финансовом рынке. По законопроекту, который ободрила правительственная комиссия, банки, МФО, страховые и лизинговые компании должны будут согласовывать покупку даже небольших конкурентов с ФАС.

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