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Food Politics

3 подписчика

What has MAHA accomplished to date?

What has MAHA accomplished to date?

Background (numbers refer to citations at the end) The Trump administration’s Make America Healthy Again (MAHA) commission set an important goal, albeit one ironically similar to Michelle Obama’s Let’s Move” campaign: end childhood chronic disease.

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