Нечего надеть: кому и зачем нужен персональный стилист

«Покупай меньше, выбирай лучше и делай это самостоятельно» — так говорила Вивьен Вествуд. С последним пунктом цитаты иконы стиля можно поспорить: в последнее время люди все чаще стали обращаться к услугам персональных стилистов.
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