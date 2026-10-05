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Эта страна с 1 декабря запрещает продажу влажных салфеток, чтобы не вредить природе

Эта страна с 1 декабря запрещает продажу влажных салфеток, чтобы не вредить природе

Под запрет попадут антибактериальные, детские, хозяйственные салфетки, а еще тканевые маски и множество других подобных изделий.

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