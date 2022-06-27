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Владелец «Соллерс Авто» продал компанию, на заводах которой производились российские Mazda и Ford, а также производятся УАЗы

Владелец «Соллерс Авто» продал компанию, на заводах которой производились российские Mazda и Ford, а также производятся УАЗы

Как пишет «Коммерсантъ», Вадим Швецов вышел из автомобильного бизнеса — «Соллерс Авто» продан компании, основанной топ-менеджментом автоконцерна.

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