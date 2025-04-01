Устранить дефекты на дороге по улице Советской подрядчик должен до 15 апреля. Именно такой срок указали подрядной организации "ООО "СТРОЙ НЭС-АБ", которая выполняла работы по ремонту участка дороги от улицы Максима Горького до Комсомольской площади.