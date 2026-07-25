Лига наций (жен). 1/2 финала. Бразилия обыграла Италию, Китай уступил Турции

25 июля прошли полуфинальные матчи женской Лиги наций по волейболу. Лига наций Женщины Макао, Китай 1/2 финала Бразилия – Италия – 3-2 (21:25, 25:21, 26:24, 21:25, 15:12) Китай – Турция – 0-3 (21:25, 15:25, 20:25).
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