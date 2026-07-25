НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Лига наций (жен). 1/2 финала. Бразилия обыграла Италию, Китай уступил Турции

25 июля прошли полуфинальные матчи женской Лиги наций по волейболу. Лига наций Женщины Макао, Китай 1/2 финала Бразилия – Италия – 3-2 (21:25, 25:21, 26:24, 21:25, 15:12) Китай – Турция – 0-3 (21:25, 15:25, 20:25).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии