Глава МИД ЮАР: переговоры по Украине без РФ будут театром, а не миротворчеством

Переговоры по Украине без участия Российской Федерации будут театром, а не миротворчеством. Об этом в беседе с RT заявила руководитель министерства иностранных дел Южно-Африканской Республики Наледи Пандор, комментируя предстоящую конференцию в Швейцарии.