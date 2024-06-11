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Глава МИД ЮАР: переговоры по Украине без РФ будут театром, а не миротворчеством

Глава МИД ЮАР: переговоры по Украине без РФ будут театром, а не миротворчеством

Переговоры по Украине без участия Российской Федерации будут театром, а не миротворчеством. Об этом в беседе с RT заявила руководитель министерства иностранных дел Южно-Африканской Республики Наледи Пандор, комментируя предстоящую конференцию в Швейцарии.

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