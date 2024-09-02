Улицу 2-ую Железнодорожную в Иркутске отремонтируют в следующем году

В Иркутске обсудили планы по ремонту улицы 2-й Железнодорожной. Из-за сильных ливней в конце июля и августе состояние дорожного покрытия от Боткина до Мостового проезда ухудшилось, сообщили в администрации города.
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