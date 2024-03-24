Страна и люди
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Страна и люди

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Меры безопасности усилили возле Басманного суда Москвы

Меры безопасности усилили возле Басманного суда Москвы

Возле здания Басманного районного суда Москвы, который может рассмотреть ходатайство следствия о заключении под стражу подозреваемых в совершении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта, усилили меры безопасности.

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Комментарии
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Андрей
за жизнь ублюдков переживаем...
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