Семья из трех человек разом пойдет под суд во Владивостоке - детали

Во Владивостоке семья, состоящая из супругов и их сына, обвиняется в организации 48 инсценированных аварий с целью незаконного получения страховых выплат, сообщает ИА UssurMedia, ссылаясь на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.
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