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Сайты российских банков перестали открываться в зарубежных браузерах: 2 элементарных способа это исправить

Сайты российских банков перестали открываться в зарубежных браузерах: 2 элементарных способа это исправить

По ударом «Сбер», «ВТБ», «Альфа-Банк» и не другие. Вечером 3 августа перестали работать сайты ряда банковских организаций при попытке зайти на них через зарубежные браузеры (преимущественно речь о Google Chrome и Safari).

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