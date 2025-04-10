День Усекновения главы святого пророка Иоанна Крестителя в католическом календаре: дата в 2025 году, история и традиции

Христиане всего мира особо чествуют пророка Иоанна — Предтечу Иисуса Христа и Крестителя Господня. Согласно ветхозаветному предсказанию, перед приходом Мессии на землю должен был вернуться пророк Илья, и он явился под именем Иоанна Крестителя.
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