День Усекновения главы святого пророка Иоанна Крестителя в католическом календаре: дата в 2025 году, история и традиции

Христиане всего мира особо чествуют пророка Иоанна — Предтечу Иисуса Христа и Крестителя Господня. Согласно ветхозаветному предсказанию, перед приходом Мессии на землю должен был вернуться пророк Илья, и он явился под именем Иоанна Крестителя.