От шторок в душевых до получения квартир и работы: чем занимается нижегородская «Служба защиты прав»

Накануне в Корпоративном университете правительства Нижегородской области состоялось заседание наблюдательного совета АНО «Служба защиты прав лиц, страдающих психическими расстройствами, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
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