Военное обозрение

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Подводные необитаемые аппараты REMUS 600 на Украине

Подводные необитаемые аппараты REMUS 600 на Украине

Выставочный макет аппарата REMUS 600 В прошлом году киевский режим получил от Великобритании разнообразные средства и комплексы для применения на море.

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