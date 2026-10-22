Исследование австралийского университета показало, что примерно у каждого четвёртого из 11 380 пациентов с депрессией симптомы вызваны «циркадным» подтипом расстройства — сбоем внутренних биологических часов, а не тревогой .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Пеньюарный вечер:...
- Лиса пробралась в...
- Сверхдержава слес...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым