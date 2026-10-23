Politics, Geopolitics & Conflict On October 13, Ukrainian drones began falling out of the sky after SpaceX imposed new restrictions on the satellite connections that control them.
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