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Петербургский дневник

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В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении виновника ДТП с пострадавшими на Ушаковской набережной

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении виновника ДТП с пострадавшими на Ушаковской набережной

Авария произошло 16 апреля Вчера, 16 апреля, в 15:40 у дома 1 на Ушаковской набережной в Петербурге водитель автомобиля «БМВ Х5» не смог справиться с управлением и задел бордюрный камень разделительной полосы, после чего столкнулся с автомобилем «Форд Фокус», который двигался в том же направлении, передали в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

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