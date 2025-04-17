В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении виновника ДТП с пострадавшими на Ушаковской набережной

Авария произошло 16 апреля Вчера, 16 апреля, в 15:40 у дома 1 на Ушаковской набережной в Петербурге водитель автомобиля «БМВ Х5» не смог справиться с управлением и задел бордюрный камень разделительной полосы, после чего столкнулся с автомобилем «Форд Фокус», который двигался в том же направлении, передали в пресс-службе ГУ МВД России по городу.