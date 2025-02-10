В Национальном центре прошел торжественный вечер по случаю Дня работника гражданской авиации

В преддверии празднования Дня работника гражданской авиации, который отмечается ежегодно 9 февраля, в Национальном центре «Россия» прошло торжественное мероприятие с участием работников и ветеранов отрасли.
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