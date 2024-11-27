Брутальный шутер Warhammer 40,000: Space Marine 2 получил первую скидку в Steam Время от врем...

Брутальный шутер Warhammer 40,000: Space Marine 2 получил первую скидку в SteamВремя от времени так хочется поиграть в какой-нибудь старый и добротный экшен, и в рамках ” масштабной осенней распродажи” есть отличная возможность купить одну из лучших игр пускай и с небольшой, но все же скидкой.
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