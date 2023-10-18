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Си Цзиньпин: с 2013-го провели с Путиным 42 встречи, наладили крепкую дружбу

Си Цзиньпин: с 2013-го провели с Путиным 42 встречи, наладили крепкую дружбу

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на двусторонних переговорах с президентом России Владимиром Путиным заявил, что лидеры РФ и Китая с 2013 года провели 42 встречи, что позволило им наладить хорошие деловые отношения и крепкую дружбу, передает РИА Новости.

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