Си Цзиньпин: с 2013-го провели с Путиным 42 встречи, наладили крепкую дружбу

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на двусторонних переговорах с президентом России Владимиром Путиным заявил, что лидеры РФ и Китая с 2013 года провели 42 встречи, что позволило им наладить хорошие деловые отношения и крепкую дружбу, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии