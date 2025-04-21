Елизавета Туктамышева: от чемпиона к комментатору — советы от Губерниева

Дмитрий Губерниев высоко оценил Елизавету Туктамышеву в роли комментатора. Чемпионка мира и Европы в 2015 году временно прерывает спортивную карьеру для самосовершенствования и задумывается об участии в шоу «Ледниковый период» с Александром Овечкиным.