7 шагов, чтобы преодолеть смущение

Вы когда-нибудь были так смущены, что хотели спрятаться? Вы внутренне сжимаетесь, когда думаете о чем-то неловком, что вы сказали или сделали? Научившись преодолевать смущение, вы сможете продолжать работать над тем, чтобы стать лучшей версией себя.