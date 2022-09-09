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7 шагов, чтобы преодолеть смущение

7 шагов, чтобы преодолеть смущение

Вы когда-нибудь были так смущены, что хотели спрятаться? Вы внутренне сжимаетесь, когда думаете о чем-то неловком, что вы сказали или сделали? Научившись преодолевать смущение, вы сможете продолжать работать над тем, чтобы стать лучшей версией себя.

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