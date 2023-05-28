“Обладая географическими преимуществами благодаря расположению недалеко от залива Бохай, Цанчжоу, где находится китайский порт Хуанхуа в провинции Хэбэй, будет набирать большую популярность среди глобальных портовых городов, учитывая его растущую роль и усилия по увеличению мировой торговли, принося больше выгод для развития промышленных кластеров поблизости” – заявили эксперты на недавнем форуме сотрудничества Бохайской области и стран … Сообщение Китайский порт Хуанхуа набирает обороты благодаря более тесным связям с Персидским заливом появились сначала на Новостной портал о Китае PRC.